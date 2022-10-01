Этой легендарной роли Гундарева стыдилась до конца дней: зрители не поймут

Наталья Гундарева прославилась благодаря роли буфетчицы Надюши в лирической комедии Виталия Мельникова «Здравствуй и прощай». В картину ее пригласил коллега, актер Виктор Павлов, сыгравший Ваську-сеньора, возлюбленного Надюши.

Образ глуповатой деревенской красавицы, которая никак не может женить на себе нерадивого Ваську, полюбился зрителям. А вот сама актриса была в ужасе, увидев себя на экране. Гундарева с детства комплексовала из-за полноты и не могла избавиться от мысли, что выглядит на экране слишком «толстой».

Наталья Гундарева так и приняла себя такой, какая она есть. И в 1999 году актриса перенесла пластическую операцию, печально отразившуюся на ее здоровье.