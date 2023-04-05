Этой диеты придерживалась Варлей, чтобы быстро похудеть: как она вообще выжила

Наталья Варлей известна не только своим обаянием, но и красотой. Долгие годы артистка входила в списки самых привлекательных знаменитостей СССР, а признания в любви слышала и у себя на родине, и за границей. При этом далеко не все поклонники знали, каких трудов ей стоило поддерживать себя в форме.

Как оказалось, Варлей разработала для себя специальную диету, которая помогала ей сохранить фигуру. В течение 12 дней артистка ограничивала себя в еде, что позволяло ей добиться эффектных результатов.

Так, в первые три дни она пила только кефир, отказавшись от других продуктов. Во вторые три — лишь ела вареную и пресную курицу. На третью четверть диеты она вновь возвращала кефир, а вместе с ним и зеленые яблоки. На последнем этапе ела нежирный сыр и пила красное вино.

Ограничения помогли ей всю жизнь оставаться стройной, но такие строгие диеты уже давно критикуются специалистами. Как уверены диетологи, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к госпитализации.