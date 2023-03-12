Этой «девочке» 73 года: один из секретов ее красоты изумит любого россиянина

Вера Вонг известна не только своими свадебными платьями, которые сводят с ума невест по всему миру. Кроме того, она привлекает внимание и своей фигурой, ведь многие уверены, что она выглядит как подросток.

Как оказалось, дизайнер не скрывает свои секреты стройности. Годы назад она придумала себе ряд ограничений, который помогает поддерживать стройность. Например, она старается избегать фастфуда и любой калорийной пищи. В основе рациона Вонг — сашими с коричневым рисом, овощи, а также курица и рыба, приготовленные на пару.

Из напитков она предпочитает обычную воду. Не так давно дизайнер была большой поклонницей диетической колы, однако решила отказаться и от нее. Вторым любимым напитком Вонг являются бодрящие коктейли на водке. Как не раз отмечала дизайнер, она не отказывается от алкоголя, предпочитая смешивать себе именно эти напитки.

Подобные секреты и помогли 73-летней знаменитости сохранить фигуру девочки. Она продолжает приковывать к себе взгляды поклонников и собирать восторженные комплименты.