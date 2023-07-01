Этой черте Стрельцов завидуют абсолютно все: на это есть причина

Огненные знаки зодиака - личности яркие, под стать своей стихии. Они постоянно находятся в центре всеобщего внимания, даже когда не стремятся к этому специально. У представителей стихии огня всегда много как поклонников, так и завистников, готовых перемывать им косточки днями напролет. Особенно “везет” в этом смысле Стрельцу, у которого хватает хейтеров. Астрологи считают, что эти люди просто-напросто завидуют качеству, которое есть у каждого представителя этого знака - им хотел бы обладать каждый человек.

Стрелец

Черта характера, которая выделяет Стрельца на фоне всех остальных знаков зодиака - оптимизм. Что бы ни происходило в жизни огненного знака, он все равно будет лучиться позитивом, заряжая им окружающих и вызывая у некоторых острую и неконтролируемую зависть.

Такой положительный настрой свойственен Стрельцам в любом возрасте. С самого детства уроженца знака напоминают маленькое солнышко, которое согревает своим смехом и хорошим настроением. С возрастом это качество не теряется, и люди тянутся к Стрельцу.

Улыбка на лице, сияющие глаза, радостные новости на устах - такими предстают Стрельцы перед окружающими.

Даже если на самом деле в жизни представителя знака не все гладко, он не станет вываливать это на друзей или коллег, а станет делиться лишь положительными эмоциями.

Общение с уроженцами огненного знака - настоящее удовольствие. Стрелец всегда найдет за что похвалить своего собеседника, сделает милый комплимент, рассмешит какой-нибудь забавной историей. У него много друзей, которых этот знак по-настоящему обожает.

Завистники напрасно пытаются найти пятна на этом зодиакальном солнышке - их просто-напросто нет.

Поэтому хейтерам приходится придумывать про Стрельца небылицы и распространять их в надежде очернить доброе имя. Вот только им практически никто не верит.

Даже наличие недоброжелателей не способно омрачить настроения этого знака. Если рассказать Стрельцам о том, что кто-то люто их ненавидит, они ответят на это какой-нибудь шуткой. Не потому, что не придают должного значения проблеме, а потому, что не делают из случившегося трагедию.

Астрологи советуют брать пример со Стрельца.

Да, каждый знак зодиака уникален и не нужно переделывать себя целиком и полностью, но лучшие качества стоит брать на карандаш. В случае с огненным знаком вполне уместно поучиться у него искусству оптимизма.