Этой балерине прочили роль секс-символа СССР: сегодня вы ее не узнаете (фото)

Советский музыкальный фильм «31 июня» вышел в 1978 году и сделал исполнительницу главной роли знаменитой. Балерина Наталья Трубникова сыграла принцессу Мелисенту, а ее партнером по съемочной площадке стал сам Николай Еременко.

С момента выхода легендарной ленты артистка больше нигде не появлялась, хотя ей прочили оглушительный успех и звание секс-символа СССР. Вопреки ожиданиям, Трубникова перестала появляться на публике и ушла в тень.

Звезда рассказывала, что после невероятного успеха фильма «31 июня» ленту положили на полку и постарались о ней забыть. Причиной тому стал снявшийся в картине актер балета Александр Годунов, эмигрировавший в Штаты. Хоть мелодрама и пылилась на полке долгие годы, сама Трубникова получала приглашения на кинопробы. Но, увы, ее никто не утверждал. Выяснилось, что был приказ от советских чиновников — не давать ролей актерам балета, ведь они владеют языком тела, поэтому могут в любой момент уехать из страны и начать строить карьеру за рубежом.

Позднее Трубникова все же стала получать роли, но ни одна из них не дошла до зрителя. Сегодня балерина работает в ТЮЗе, она живет в Москве вместе с мужем. Сейчас узнать в 67-летней Наталье Трубниковой ту хрупкую Мелисенту невозможно: с возрастом артистка поправилась, а ее лицо утратило былую изящность.