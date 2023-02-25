Этой бабушке завидует каждая женщина в Австралии: россиянки недоумевают почему

Поклонники 52-летней Джины Стюарт уверены, что она нашла способ остановить старение и навсегда остаться молодой. Все началось, когда люди узнали, что у этой женщины есть четверо детей и внучка, но, несмотря на это, ее внешности позавидуют даже молодые девушки.

Роды, возраст и жаркое солнце Австралии не сказались ни на коже, ни на фигуре красавицы. Кроме того, многие заметили сходство с Памелой Андерсон, поэтому уже достаточно взрослую даму стали называть самой сексуальной бабушкой. Сама Джина рада такому титулу и регулярно делится с подписчиками пикантными снимками в откровенных нарядах.

Но для россиянок весь ажиотаж вокруг этой леди остается загадкой. В отличие от иностранцев, наши женщины сразу заметили фотошоп на фотографиях. Кожа явно была отретуширована, а конечности стали непропорционально худыми. Более того, на некоторых кадрах от редактирования пострадал даже задний фон, поэтому девушек и смутило поведение австралийцев.