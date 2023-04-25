Этой актрисе досталась роль принцессы Дианы: при виде нее зрители пришли в ужас (фото)

Знаковые события и яркие исторические личности всегда находят свое отражение в искусстве. И, конечно, жизнь принцессы Дианы, а также ее безграничная доброта не могли остаться без внимания со стороны кинопродюсеров. Именно поэтому за последние пару лет сразу нескольким актрисам довелось сыграть эту знатную особу.

Переживания и страдания королевы людских сердец отлично передали Элизабет Дебики и Кристен Стюарт. Но вот Жанна де Ваал не справилась со своей задачей. В мюзикле «Диана» она исполнила главную роль и ужаснула не только зрителей, но и критиков.

В исполнении американской артистки леди Ди оказалась неадекватной женщиной с расчетливым умом и без какого-либо намека на человечность. Такой образ вряд ли имеет что-то общее с настоящей принцессой. К тому же даже внешне актриса не похожа на свою героиню. У Жанны вытянутый овал лица, длинный нос и не такой пронзительный взгляд, как у Дианы.