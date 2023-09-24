Этот знак Зодиака заставляет всех плясать под свою дудку: не терпит препирательств

В последние десятилетия слово “манипулятор” звучит буквально отовсюду - из фильмов и сериалов, подкастов и телепередач. Кажется, что узнать прожженного “кукловода” проще простого, но не всегда это получается с первого раза. Астрологи рассказали, под каким знаком зодиака рождаются люди, способные убедить других в своей правоте и подчинить своей воле.

Овен

Под огненным знаком Овна на свет появляются амбициозные и яркие личности. В этом нет ничего удивительного - их покровителем является планета Марс, которая, как известно, красного цвета. Мужчины и женщины, рожденные под этим созвездием, волей-неволей привлекают к себе всеобщее внимание.

Но этого представителям знака мало. Они хотят оказывать воздействие на окружающих, на их взгляды и вкусы. Поэтому среди Овнов так много публичных личностей - им жизненно необходимо выступать перед толпой, приковывать к себе взгляды, вызывать фейерверк эмоций.

Сидеть на одном месте Овну не под силу.

Это активный и любознательный знак, который тащит все новое себе в копилку впечатлений. Ему нравится первым открывать какие-нибудь тренды и потом с гордостью отмечать, как его начинание подхватывают друзья и знакомые, нравится быть инфлюенсером.

Овны - прирожденные манипуляторы. Они умеют оказывать влияние на окружающих, так, что последние сами того не замечают. Представителю огненной стихии достаточно сказать одно-единственное словечко, чтобы человек начал плясать под его дудку, как послушная марионетка.

Людей, равных себе по силе и энергетике, Овен старается обходить стороной.

Он не терпит дискуссий и не вступает в них без реальной на то необходимости. Отчасти потому, что боится быть поверженным и упасть в глазах окружающих. Отчасти - потому что знает, что спорить с ним бессмысленно.

Овен никогда и ни при каких обстоятельствах не примет чужую точку зрения. Самые убедительные аргументы для него - ничто, самое главное - сохранить авторитет в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Поэтому препираться с огненным знаком бесполезно, он все равно будет стоять на своем.

Переубедить Овна невозможно, а вот он навязать свое мнение собеседнику очень даже может.

Представители этого знака славятся необыкновенным красноречием и харизмой, им ничего не стоит переманить человека на свою сторону. Кроме того, Овен - прирожденный оратор, способный повести за собой целую толпу.