Этот знак Зодиака всегда нарушает обещания: поверить ему – себя обмануть

Каждый день люди дают друг другу десятки обещаний, но далеко не все их сдерживают. Кто-то в самом деле забывает о данном слове, кто-то только делает такой вид, а для третьих нарушать клятвы и вовсе дело привычное. Астрологи рассказали, для представителей какого знака зодиака не сдерживать свои обещания - в порядке вещей.

Стрелец

В гороскопе за Стрельцом закрепилась репутация обаятельного, веселого, легкого на подъем человека. “Душа компании”, - кажется, что эти слова характеризуют представителя знака лучше всего. Едва ли не сразу же после знакомства Стрелец каким-то удивительным образом располагает к себе, внушает доверие.

Нет ничего удивительного в том, что люди быстро попадают под чары огненного знака. У них возникает ощущение, будто они знакомы со Стрельцом всю свою жизнь. Ведь он такой славный, открытый, раскованный… Кажется, что рядом с таким человеком и сам расцветаешь, становишься веселее и свободнее.

Стрелец охотно даст вам иллюзию, что вы - настоящие друзья.

Он будет болтать с вами обо всем на свете, поклянется, что никогда не встречал никого интереснее и даст тысячу обещаний. Общение с представителем огненной стихии вдохновляет и окрыляет, но тем больнее будет осознать - все это было ложью.

Уроженец этого знака - друг для всех и ни для кого. Ему нравится весело проводить время за разговорами, расточать комплименты и получать их в ответ, но серьезные отношения - не для него. Когда наступит время выбирать между весельем и новым другом, он без колебаний выберет первое.

Ну и что, что Стрелец пообещал встретиться с вами, помочь с переездом или пройтись по магазинам…

Если представитель знака получит более интересное предложение, которое к тому же сулит новые знакомства и развлечения, то он ни на секунду не задумается над выбором.

Стыдить Стрельца за нарушенные обещания - бесполезное занятие. Во-первых, потому что он все равно не признает себя хоть в чем-нибудь виноватым. Мило похлопает глазками и скажет, что забыл или перепутал время. Во-вторых, есть риск снова поверить ему и снова наступить на те же самые грабли.

Представитель огненной стихии легко порхает по жизни, словно бабочка, от одного цветка к другому.

Его девиз - “Лови момент”. Стрелец не задумывается о завтрашнем дне, о том, что люди, которыми он пренебрег, могут пригодиться ему в будущем. Поэтому разбрасывается знакомствами и чужим доверием.