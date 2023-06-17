Этот знак Зодиака вообще не умеет утешать: от его поддержки хочется бежать

В сложные жизненные моменты так важно, чтобы рядом оказался внимательный и понимающий человек. Тот, кто не станет “пилить” и винить во всем произошедшем, не отмахнется со словами “пустяки, с каждым бывает” и не станет рассказывать о вашей беде каждому встречному-поперечному. К несчастью, порой приходится столкнуться с такой “поддержкой”, о которой думаешь: лучше бы человек просто-напросто промолчал. Астрологи выяснили, какой знак зодиака совершенно не умеет утешать и поддерживать - в сложной ситуации лучше обратиться к кому-нибудь другому.

Козерог

Представители земного знака слывут в гороскопе черствыми сухарями. Так ли это на самом деле? По наблюдениям астрологов, такой момент в отношениях с Козерогом действительно присутствует. Он, конечно, готов выслушать попавшего в беду, но оказать поддержку - вряд ли.

Люди, рожденные под этим знаком, не сильны в красноречии. Козерогу проще совершить какой-нибудь поступок вместо того чтобы объяснить на словах. Нет ничего удивительного в том, что в моменты, когда кто-то ждет утешения, уроженцы знака не понимают, что сказать.

Поддержка, которую оказывает собеседнику Козерог, удивительно косноязычная.

Вы не дождетесь от представителя земной стихии ласковых утешительных слов - их попросту нет в его лексиконе. И хорошо, если Козерог предпочтет просто промолчать.

Дело в том, что от поддержки, которую этот знак в силах оказать, человеку может стать только хуже. Не зная, что произнести вслух, Козерог вполне способен выпалить нечто вроде “Да брось ты, бывает и хуже, чего жалуешься?” Такое обесценивание чувств вряд ли придется кому-то по душе.

Чтобы отвлечь собеседника от грустных мыслей, Козерог может привести в пример себя.

Мол, в его жизни тоже происходили неприятности, но ничего, он бодрячком, держится. Нет никаких сомнений в том, что горюющий человек не обрадуется переводу стрелок.

“Хватит реветь”, “Незачем себя накручивать”, “Выпей водички и успокойся”, - такие фразы можно услышать от Козерога в кризисный момент.

Быть может, этот знак действительно желает собеседнику добра, но не понимает, как правильно выразить свою мысль.

Разок поговорив по душам с Козерогом, человек точно не захочет возвращаться к нему за “поддержкой” снова. Тот, в свою очередь, вряд ли расстроится, скорее уж, вздохнет с облегчением - ведь можно не отвлекаться от своих дел на чьи-то переживания.