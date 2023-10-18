Этот знак Зодиака вонзит нож в спину в самый тяжелый момент: остерегайтесь его

Предательство ранит душу и заставляет с подозрением относиться даже к искренним знакам заботы и внимания. Чтобы не столкнуться с вероломством, астрологи советуют тщательно изучить характеристики знака, под которым родился новый знакомый. Они рассказали, кто в гороскопе готов нанести удар в спину, когда этого совсем не ждешь.

Дева

В гороскопе за Девой закрепилась слава едва ли не самого практичного и рационального знака. Его представители руководствуются в первую очередь голосом разума, а не чувств, а потому кажется, будто на них можно положиться. Не психанут в самый неподходящий момент и не отвернутся.

Однако на самом деле, по словам астрологов, уроженцы этого знака - товарищи ненадежные. Дева во всем ищет свою выгоду. Прежде чем совершить какой-либо поступок, даже самый незначительный, она хорошенько подумает: а какой профит ей это принесет? Если его нет или он минимален, Дева вряд ли станет себя утруждать.

Привычка просчитывать все наперед приносит Деве много выгоды, но порой оборачивается проблемами для людей вокруг.

Ведь представители знака думают о себе, а вот как их поступки отразятся на окружающих, дело десятое. Поэтому эксперты предупреждают: с Девой нужно держать ухо востро.

Люди, рожденные под этим созвездием, легко и быстро идут на сделки со своей совестью.

В том, чтобы подставить человека в сложный момент, Дева не видит ничего зазорного. Она считает - цель оправдывает средства, если совершенные ею поступки приводят к желанному результату, то какая разница, насколько этичными они были.

Дева терпеть не может конкурентов. Врожденный перфекционизм мешает ей принять тот факт, что не всегда она бывает “впереди планеты всей”. Если на горизонте появится соперник, например, кандидат на ту же должность, Дева сделает все возможное, чтобы легко и эффективно устранить его.

В личных отношениях представители знака придерживаются той же тактики.

А еще, если Дева усмотрит в романе с другим человеком больше “плюшек”, чем в нынешнем, она без особых раздумий бросит нынешнего партнера и начнет обхаживать более “выгодного”.

Можно бесконечно обижаться на Деву за ее вероломство, искать встречи и звонить, чтобы выяснить отношения - ничто из этого не принесет пользы. Уроженцы земного знака лишь начнут презирать человека за то, что тот унижается перед ними. А вот гордое молчание удивит Деву и заставит ее уважать свою жертву.