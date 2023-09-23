Этот знак Зодиака вечно всем недоволен: угодить ему невозможно

Есть люди, которые даже в самый погожий и славный денек будут ходить мрачнее тучи. У них в запасе всегда есть повод для недовольства, а если вдруг нет - ничего страшного, найдется. Возникает ощущение, что они получают удовольствие от того, что портят настроение окружающим. Астрологи выяснили, что чаще всего ворчливые привереды появляются на свет под одним знаком зодиака. Догадываетесь, кто бы это мог быть?

Козерог

В зодиакальной плеяде есть знак, поддерживать общение с которым не так-то просто. Характер у Козерога действительно не сахар - это могут подтвердить все, кому хотя бы раз доводилось с ним беседовать. Даже во время неофициальных встреч представители знака ведут себя, как на приеме в королевском дворце.

При всей внешней невозмутимости Козерог, по наблюдениям астрологов, отличается чрезмерной эмоциональностью.

До поры до времени он будет копить в себе негатив, а когда чаша терпения переполнится хотя бы на капельку, непременно взорвется.

Свое раздражение Козерог никогда не прячет. Например, на работе он будет то и дело прожигать главного конкурента или опального сотрудника выразительным взглядом. Но как только заметит, что его разоблачили, сделает вид, будто хотел что-то спросить или уточнить.

Представители земного знака необыкновенно придирчивы. Они относятся к категории тех людей, которые найдут даже прыщик на теле слона и непременно решат выяснить, каким образом он появился. Устроят целое расследование и не успокоятся, пока не докопаются до первопричины.

Брюзжать по какому-либо поводу Козероги никогда не устают.

Представители этого знака вроде бы и не выходят из себя на все сто процентов, но при этом потихоньку, помаленьку выпивают из собеседника все душевные силы. Нередко из-за этой особенности их считают энергетическими вампирами.

Окружающие, уже наученные горьким опытом, стараются лишний раз обходить Козерога стороной. Особенно в те дни, когда представитель знака явно встал не с той ноги и ворчит без остановки. Угодить ему невозможно, даже самую идеальную работу найдет, за что раскритиковать.

Астрологи советуют Козерогу не пренебрегать расслабляющими практиками - йогой, медитацией и многими другими.

Они стабилизируют нервную систему, приводят в порядок тело и дух. Разумеется, окончательно представителей знака уже не исправишь, они такие, какими родились. Но немного наладить ситуацию вполне реально.