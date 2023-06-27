Этот знак Зодиака в июле ждет невероятная удача: проверьте, не вы ли счастливчик?

В античности одной из самых почитаемых богинь в пантеоне была Фортуна. Практически в каждом городе Римской империи можно было найти храм, воздвигнутый в ее честь, а в течение года проводилось несколько восхваляющих ее празднеств. Сегодня о Фортуне упоминают, когда речь заходит об удаче. Несмотря на то, что времена почитания этой богини канули в далекое прошлое, ее по-прежнему ассоциируют с небывалым везением. Рассказываем, какому знаку зодиака улыбнется удача во второй месяц лета.

Дева

Звезды говорят, что в июле Девы испытают небывалый душевный подъем. У представителей земного знака как будто бы второе дыхание откроется. Им захочется изменить свою жизнь, внести в нее значительные коррективы, исправить то, что категорически не устраивает.

Июль - самое время для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы.

У Девы все продумано до мелочей, осталось лишь реализовать наяву. Перемены могут касаться самых разных сфер жизни - как карьеры и финансов, так и личных отношений, удача будет сопутствовать во всем.

Вполне возможно, что судьба подкинет Девам своего рода вызов - придется соревноваться с кем-то за место под солнцем. Например, с коллегой, который метит на ту же должность, что и уроженец знака, или с человеком, который настойчиво ищет внимания второй половинки Девы.

В любом случае, конкуренция не только не охладит пыла Девы, а, напротив, лишь разожжет его.

У представителей земной стихии вспыхнет в душе азарт, который в совокупности с благоволением Фортуны приведет к победе. Дева почувствует себя настоящим триумфатором.

Астрологи говорят о том, что представителям знака также стоит приготовиться к неожиданным денежным поступлениям. Солидная сумма, которая обрушится на голову Девы, поможет решить старые финансовые проблемы. Деловые сделки, наследство, выигрыш в лотерею - приток средств возможен откуда угодно.

В личной жизни этот знак также ожидают благоприятные перемены.

Признание в любви от человека, который давно привлекал, предложение руки и сердца, известие о долгожданной беременности - звезды говорят, что у каждой Девы в романтических взаимоотношениях произойдет что-то хорошее.

Главное достоинство Девы в том, что она с уважением относится к дарам судьбы, не воспринимает их как должное и не забывает мысленно благодарить за оказанную помощь. Это способствует тому, что высшие силы и в дальнейшем будут благосклонно относиться к земному знаку.