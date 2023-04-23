Этот знак Зодиака Скорпион все время влюбляет в себя, сам того не желая

Скорпион по праву считается одним из самых харизматичных знаков в гороскопе. Под ним появляются на свет сильные, яркие, талантливые личности, прирожденные лидеры, которые вызывают восхищение у окружающих. По наблюдениям астрологов, чаще всего к Скорпионам тянет представителей определенного знака - они влюбляются по уши и жаждут добиться расположения. Но, по иронии судьбы, уроженцам водного знака эти поклонники даром не нужны - они были бы рады избавиться от их назойливого внимания, но не знают, как это сделать. Рассказываем, какой знак зодиака бегает за Скорпионом, а тот, в свою очередь, спешит прочь от него.

Козерог

Персона нон-грата в личном списке Скорпиона - это Козерог. Представители земной стихии редко позволяют себе бурные проявления чувств, но не в этом случае. Скорпион просто завораживает Козерога, как заклинатель с дудочкой - змей, они готовы следовать за ним на край света.

Уроженцы земного знака видят в Скорпионе идеального партнера, они убеждены, что созданы друг для друга.

Действительно, оба знака имеют схожие взгляды на жизнь, на первом месте у них всегда стоит карьера, в партнере они хотят видеть в первую очередь единомышленника, а не любовника.

Вот только Скорпион испытывает непреодолимую антипатию к Козерогам. Этот темный знак жаждет независимости, а представители земной стихии хотят контролировать избранника, знать, где тот находится в настоящую минуту, чем занимается, кто рядом с ним и так далее. Скорпион такого не потерпит.

Водный знак с ума сойдет, если кто-то начнет навязывать ему свою волю.

Скорпион может потерпеть какое-то время в надежде, что до партнера дойдет, как глупо тот поступает, а потом взорвется, и тогда пощады не жди. А поскольку Козерог уж точно не перестанет есть Скорпиону мозг, тот даже не станет заводить с ним отношения.

Вот только Козерог упорно не понимает красноречивых намеков и преследует Скорпиона с упорством, достойным лучшего применения. Он будет писать ему сообщения, зацепившись за малейший повод напомнить о себе, как бы невзначай сталкиваться как можно чаще, приглашать на ужин и т.д.

Избавиться от преследования влюбленного Скорпиона представители водного знака могут, вступив в новые отношения.

Когда Козерог увидит объект своей страсти рядом с другим человеком, пострадает какое-то время, а потом отпустит ситуация и отправится на поиски своей настоящей любви.