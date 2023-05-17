Этот знак Зодиака никогда не признает свою ошибку: не угадаете какой

Старинная мудрость гласит: успеха добивается не тот, кто вовсе не совершает ошибок, а тот, кто умеет признавать свои промахи и делать из них правильные выводы. Однако не все люди готовы расписаться в собственных огрехах. Скорее уж, они будут обвинять все и вся - завистливых коллег, магнитные бури, ретроградный Меркурий, но никогда не признаются в том, что налажали. По наблюдениям астрологов, чаще всего такие упрямцы появляются на свет под одним и тем же знаком зодиака. Рассказываем, с кем в гороскопе спорить совершенно бесполезно.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, убеждены, что знают об этом мире все. Как правильно солить огурцы, в каком возрасте выходить замуж и рожать детей, сколько оставлять на чай - абсолютно по каждому поводу у представителей земной стихии есть свое мнение. И оно единственно верное! Другие точки зрения не берутся в расчет.

Уроженцев этого знака бутербродами с икрой не корми - дай высказать, что они думают по тому или иному вопросу.

Девы готовы поучать окружающих сутки напролет, и неважно, что на самом деле они совершенно не разбираются в теме. Главное - сделать вид, что ты гуру, добавить больше уверенности в голосе, и дело в шляпе.

Горе тому, кто не только поймает Деву на ошибке, но посмеет указать на нее. Если представитель знака не испепелит несчастного взглядом на месте, то, считайте, ему крупно повезло. Свои промахи Дева ни за что не признает, а до последнего будет стоять на своем. Можете привести ей кучу обоснованных аргументов - она права, и точка!

Впрочем, если вы решитесь провести сеанс разоблачения, то будьте готовы к тому, что это абсолютно бессмысленно.

Дева упрется, заговорит вам зубы, привлечет группу поддержки в лице родственников и близких. Она так мастерски умеет защищаться, что вскоре вы и сами начнете сомневаться: а вдруг это не Дева не права, а вы?

В личных отношениях уроженцы земного знака тоже могут изрядно накосячить, однако не придут мириться первыми. Гордость и убежденность в собственной правоте не позволят им этого сделать. Партнеру предстоит смириться с этой особенностью Девы, и, даже осознавая свою правоту, первому делать шаг к примирению.

Стоит запомнить, что главное правило общения с этим знаком: Дева всегда права.

Необходимо уяснить это, как аксиому, и повторять мысленно всякий раз, когда представитель знака совершает ошибку на ваших глазах. Замечание по этому поводу ничего не даст, кроме нажитого врага в лице Девы.