Этот знак Зодиака ненавидят все без исключения: вот чем он это заслужил

В зодиакальном круге есть свои “отличники” и есть свои “плохиши”. Если за первыми закрепилась репутация милых, доброжелательных и позитивных знаков, то о вторых постоянно говорят как об “ужасных детях”, с которыми трудно иметь дело из-за причуд, капризов и других недостатков. Однако даже им далеко до одного знака, который у всех без исключения вызывает лютую ненависть. Речь идет о Скорпионе. Люди, рожденные под этим созвездием, регулярно слышат в свой адрес поток негатива, а вот заслуженно или нет - необходимо разбираться. Астрологи назвали пять качеств Скорпиона, благодаря которым он и заработал себе реноме великого и ужасного.

Недоверчивость

Представители водного знака постоянно подозревают окружающих в каких-то недобрых намерениях. Безусловно, осторожность не помешает никогда, но все-таки в своем стремлении уличить людей во лжи, обмане, предательстве Скорпион частенько перегибает палку.

Своим недоверием он отталкивает от себя даже тех, кому симпатичен.

Злопамятность

Если в третьем классе вы случайно толкнули Скорпиона на переменке, будьте уверены - он это запомнил и не простил. Уроженцы этого знака обладают удивительной памятью, в которой хранятся все их обиды. Время от времени Скорпион перебирает с увлеченностью коллекционера. Что тут поделать, собирать обиды - его хобби.

Мстительность

Из предыдущего пункта плавно вытекает следующий. Скорпион смакует обиды из прошлого и в деталях представляет, как мстит тому самому однокласснику, который отпихнул его локтем в сторону.

Некоторые представители водного знака действительно решаются на вендетту.

И неважно, что сам обидчик думать забыл о той ситуации, главное, что Скорпион все помнит.

Ревность

В глубине души Скорпион очень раним и неуверен в себе. Именно поэтому, встретив свою вторую половинку, он, вместо того чтобы наслаждаться счастьем, начинает ревновать ее к каждому столбу. Скорпионы - ужасные собственники, которые вынесут мозг своему избраннику и заставят его бежать из этих отношений без оглядки.

Жажда манипулировать

Больше всего на свете Скорпиону нравится управлять людьми, заставлять их плясать под свою дудку. Невероятно, но факт: если представитель знака захочет подчинить кого-то своей воле, то он непременно это сделает.