Этот знак Зодиака ненавидит слушать о чужих проблемах: не угадаете какой

Друзья нужны для того, чтобы делиться с ними не только победами и радостными моментами, но и своими проблемами. Кто еще найдет самые правильные слова, чтобы поддержать и приободрить? Однако не все люди готовы оказать моральную поддержку, когда она так необходима. По наблюдениям астрологов, чаще всего такой черствостью отличаются представители конкретного знака зодиака. Рассказываем, к кому не стоит приходить с жалобами, чтобы не вызвать недовольства.

Телец

Прагматичность - качество, свойственное всем без исключения Тельцам. Представители этого знака все измеряют в полезности - ясное дело, для себя любимых, а не для кого-то еще. Они не любят тратить время на то, что не принесет профита.

Поэтому Телец старается всячески избегать общества людей, когда у него есть дела важнее и выгоднее. Кажется, что в голове у этого знака встроен специальный прибор, который показывает коэффициент пользы и дает совет, стоит ли браться за дело.

Вот и когда к нему приходят с какими-нибудь жалобами, представитель земной стихии пытается сообразить: а ему-то какой прок от выслушивания этих жалоб? Вот если б страждущий платил ему за каждую потраченную секунду времени, тогда другое дело.

Но и совсем отказать человеку в своем обществе и отправить его восвояси Телец не может.

Не потому, что он такой жалостливый, а потому, что такой поступок бросит тень на его репутацию. Этого еще не хватало - прослыть черствым сухарем.

Не любит этот знак слушать о чужих проблемах еще и потому, что сам он убежден: каждый человек сам хозяин своей судьбы. Если тебе что-то не нравится, то пойди и исправь, сделай что-нибудь, а не рыдай в жилетку. Сам-то Телец всегда действует, а не ноет.

Представителям земной стихии невдомек, что все люди разные.

То, что подходит одному, совершенно не работает с другим. Если Телец такой молодец и способен в секунду прогнать печальные мысли, это не значит, что окружающим это также по силам.

Астрологи советуют Тельцу хотя бы время от времени пытаться тренировать эмпатию, пытаться слушать людей и вникать в их проблемы. В конце концов, у него в жизни тоже могут случиться ситуации, когда изменит даже привычное самообладание и потребуется поддержка.

Стоит помнить о том, что за добрые поступки судьба воздает стократ.

Если Тельцу так уж нужна какая-то выгода, то вот она - колесо судьбы непременно сделает оборот, и в обмен за проявленное сочувствие однажды этот знак будет вознагражден тем же.