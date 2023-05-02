Этот знак Зодиака не создан для работы: не угадаете какой

Неважно, насколько сильно мы любим свою работу, иногда даже дело всей жизни надоедает и становится невыносимо скучным. А когда такое происходит, никакая работа не идет впрок - задания выполняются без огонька и вдохновения, показатели эффективности падают, жалобы коллег или клиентов сыпятся пачками… По словам астрологов, среди всех знаков зодиака только один может претендовать на звание не самого лучшего сотрудника. Рассказываем, об уроженцах какого созвездия идет такая молва.

Рыбы

Небесные светила говорят, что самые неэффективные сотрудники появляются на свет под знаком Рыб. В зодиакальном круге этот знак расположился самым последним, и, к сожалению, по своей работоспособности и в целом отношению к труду он действительно находится в числе отстающих. Почему за Рыбами закрепилась такая репутация?

Все дело в том, что представители водной стихии сильно зависят от того, в каком расположении духа они находятся в настоящий момент. Если Рыбка бодра и весела, то работа в ее руках так и спорится, фантазия бурлит, креативные предложения так и сыпятся. Но когда настроение у знака плохое, то и трудится он соответствующе.

Свой отпечаток на работоспособность Рыб накладывает и обстановка в офисе.

Если уроженцы знака хорошо ладят с коллегами и руководством, то больших проблем не возникнет, но если в коллективе есть хоть кто-то, кого Рыбка на дух не переносит, то пиши пропало. Своим присутствием этот человек будет портить ей всю малину.

Чувствительные и нервные Рыбы могут впасть в нерабочее состоянии от любой мелочи, что уж говорить про куда более значимые факторы вроде буллинга со стороны кого-нибудь из коллег, неприятных сплетен, попыток конкурентов вставить палки в колеса.

Такие вещи буквально выбивают этот знак из колеи и делают его никудышным работником.

Кроме того, представители этого знака крайне болезненно воспринимают свои ошибки и промахи, которые из-за рассеянности или все того же плохого настроения и апатии допускают слишком часто. Рыбкам кажется, что их позор написан у них на лице, что любой коллега знает о произошедшем и в глубине души смеется над чужим провалом.

Рыбы всегда с нетерпением ожидают наступления выходных или отпуска, когда можно попрощаться с офисом, коллегами и обязанностями.

Будь воля представителей водной стихии, они бы ни дня больше не работали, а занимались любимыми делами в свое удовольствие. Им может подойти фриланс или работа на удаленке.