Этот знак Зодиака не переносит критики: его лучше хвалить

Если кто-то говорит, что любит критику, то, скорее всего, он в известной мере лукавит. Никто не обрадуется негативной оценке в свой адрес, но одни умело скрывают свои истинные эмоции по этому поводу под маской, а другие выражают их открыто. В зодиакальном круге есть знак, который особенно остро и болезненно реагирует на неприятные выпады и замечания, чтобы сохранить с ним хорошие отношения, лучше осыпать его только комплиментами и похвалами.

Овен

Представители огненного знака известны своей импульсивностью и взрывным характером. И Овен, как первый из пламенной зодиакальной тройки, является особенно ярким примером. Окружающие, зная недобрый нрав этого знака, стараются не сердить его лишний раз.

Однако всегда найдутся те, кто еще не знаком с особенностями характера Овна. Неважно, где разворачивается действо, в офисе или в личной жизни - кто-то по незнанию способен сунуть руку прямо в пасть дракону. Те, кто уже научен горьким опытом, предупреждать не станут, чтоб впредь неповадно было.

Замечание в адрес Овна - опасный трюк, но, к сожалению, без малейшей страховки.

Представители огненного знака просто не дают смельчаку такой возможности - мол, раз уж назвался критиком, так давай, неси ответственность за свои поступки и слова.

После того, как прозвучит замечание, на несколько секунд повиснет полная тишина. Тот, кто произнес роковые слова, еще не знает, что это - крохотное затишье перед бурей, такой страшной, что запомнится она на всю оставшуюся жизнь. И как же стремительно оно пролетает!..

А вот дальше Овен устраивает мини-апокалипсис.

Представитель огненной стихии, конечно, громкий и эксцентричный, но чтобы настолько! Тот несчастный, который посмел высказать критику, рискует остаться оглохшим, а если под горячую руку Овна что-то попадется - то еще и травмированным.

Уроженцы этого знака искренне недоумевают, как можно в чем-то упрекать их, таких харизматичных, талантливых, красивых! Поэтому все свое негодование они высказывают без утайки, чтобы критик раз и навсегда усвоил: с Овном лучше дружить и осыпать его комплиментами.

Впрочем, огненный знак остывает так же быстро, как и вспыхивает - но только до следующего раза.

Через пять минут после ссоры Овен способен общаться с вами как ни в чем не было, да еще и удивляться, с чего это все вокруг бледные, как мел, и с нервным тиком.