Этот знак зодиака накроет золотым дождем 5 ноября: очень точный гороскоп

Ноябрь — переходный месяц между осенью и зимой. Пора холодов, серости, разочарований для миллионов людей. Однако унывать не стоит. По крайней мере, представителям одного знака зодиака. Если у коллег и друзей начинается черная полоса, то этих любимцев фортуны ждет череда побед.

В ближайшее время их обрадует крупный денежный сюрприз. Это может быть неожиданная прибавка, повышение работе, выигрыш в лотерее или даже наследство. 5 ноября жизнь везунчиков изменится. Начнется мощный цикл саморазвития: карьера резко пойдет вверх.

В таких обстоятельствах остается только не забывать проводить время с близкими, не стоит допоздна засиживаться на работе — все и так получится. А главными фаворитами ноября оказались Близнецы. Именно им улыбнется удача в грядущем месяце. Близнецам остается лишь наслаждаться этим золотым дождем.