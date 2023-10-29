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Этот знак зодиака накроет золотым дождем 5 ноября: очень точный гороскоп

29 октября 2023 20:15
Этот знак зодиака накроет золотым дождем 5 ноября: очень точный гороскоп

Счастливчикам остается только позавидовать.

Ноябрь — переходный месяц между осенью и зимой. Пора холодов, серости, разочарований для миллионов людей. Однако унывать не стоит. По крайней мере, представителям одного знака зодиака. Если у коллег и друзей начинается черная полоса, то этих любимцев фортуны ждет череда побед.

В ближайшее время их обрадует крупный денежный сюрприз. Это может быть неожиданная прибавка, повышение работе, выигрыш в лотерее или даже наследство. 5 ноября жизнь везунчиков изменится. Начнется мощный цикл саморазвития: карьера резко пойдет вверх.

В таких обстоятельствах остается только не забывать проводить время с близкими, не стоит допоздна засиживаться на работе — все и так получится. А главными фаворитами ноября оказались Близнецы. Именно им улыбнется удача в грядущем месяце. Близнецам остается лишь наслаждаться этим золотым дождем.

Фото: Кадр из мультсериала «Утиные истории»
Алла Новикова
Алла Новикова
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