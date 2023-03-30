Этот знак Зодиака больше всех страдает наутро после вечеринки

Вечеринки и посиделки с друзьями за стаканчиком чего-нибудь горячительного - хороший способ снять напряжение после долгой рабочей недели. За разговорами по душам, танцами и распитием алкогольных коктейлей время пролетает незаметно, и вот уже наступает утро, которое приносит с собой не только сожаление о том, что веселье закончилось, но и головную боль после обильных возлияний. По словам астрологов, тяжелее всего от последствий вечеринок страдают представители определенного знака зодиака. Похмелье дается им на редкость болезненно.

Рыбы

Астрологи утверждают, что самое тяжелое похмелье наутро после вечеринки ожидает Рыб. Представители водного знака - натуры очень сложные и тонкие. Они постоянно терзаются философскими вопросами в духе “быть или не быть?”, легко впадают в депрессию и стремятся утопить печали на дне стакана.

Выпивка для уроженцев этого знака - способ не только позабыть на время обо всех тоскливых мыслях, которые их томят, но и испытать эйфорию.

Под градусом Рыбы чувствуют себя гораздо легче и приятнее, чем обычно, становятся раскованными, жаждут новых знакомств и приключений.

Вот только веселое времяпровождение остается позади, а утро после него полно не самых приятных сюрпризов. Эмоциональный подъем и большое количество алкоголя негативно сказываются на организме Рыб и гарантируют им разбитое состояние на весь последующий день.

Проснувшись после бурной вечеринки, представители водной стихии испытывают ужасную головную боль и только одно желание - снова закрыть глаза и спать до самого вечера.

Как правило, так они и поступают - отменяют все дела и восстанавливают силы, поскольку больше не в состоянии заниматься чем-то еще.

Астрологи предупреждают Рыбок о том, что в силу своих особенностей они сильнее других знаков зодиака подвержены зависимостям, в том числе от алкоголя. Стремление забыться свойственно этому водному знаку, недаром он постоянно бежит от реальности и укрывается в своих грезах.

Чтобы избежать негативных последствий после вечеринки, эксперты рекомендуют Рыбам сосредоточиться на других вещах.

Вместо того чтобы заказывать очередной коктейль, например, отправиться потанцевать или поболтать с кем-то из присутствующих. Общение повысит им настроение, как и алкоголь, но не принесет головной боли наутро.