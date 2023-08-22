Этот знак восточного гороскопа помешан на мистике и эзотерике

Мистика и эзотерика кажутся многим пережитком далекого прошлого, однако статистика запросов в поисковиках свидетельствует об обратном - интернет-пользователи регулярно ищут расклады на картах Таро, натальные карты, привороты и гадания. Психологи говорят, что вера в сверхъестественное свойственна человеку с незапамятных времен, тяга к этой таинственной сфере заложена в нас природой. И все же большинство людей воспринимают эзотерику скорее как развлечение или один из способов познания себя, в то время как со всей серьезностью к ней относятся немногие. Рассказываем, под каким знаком восточного гороскопа появляются на свет те, кто становится настоящим гуру в астрологии, магии и других эзотерических дисциплинах.

Обезьяна

Люди, появившиеся на свет в год Обезьяны, могут похвастаться превосходной интуицией. В большинстве случаев им не нужно дополнительно “прокачивать” свой навык, но если есть желание достичь совершенства, никто не может им помешать.

Представители этого знака по восточному гороскопу отличаются большой эмоциональностью и восприимчивостью. Вкупе с феноменальным шестым чувством это дает Обезьяне возможность погружаться в тайны, недоступные другим знакам.

Тягу к эзотерике этот знак испытывает с ранних лет.

Обезьяну интересует сфера непознанного, она с увлечением изучает книги и интернет-порталы по этой тематике. С ее способностями ей не нужен проводник или наставник, она постигает все своими силами.

На события, которые происходят с ней каждый день, Обезьяна смотрит с позиции мистики и эзотерики. Если с ней случилось что-то нехорошее на пути к какой-либо цели, она сделает вывод - пожалуй, не стоит совать нос в это дело, сама вселенная против. И очень часто Обезьяна оказывается права.

Люди, рожденные в год Обезьяны, уверены, что каждая мелочь случается в нашей жизни не просто так.

Какие-то вещи или знакомства предопределены самой судьбой. Негативные происшествия, по мнению Обезьяны, не что иное как уроки от мироздания или карма, послание из предыдущей жизни.

Обезьяна с благодарностью принимает от вселенной не только позитивные и радостные, но и негативные события в своей жизни.

Окружающие скептически относятся к вере этого знака в высшие силы и провидение, однако Обезьяне все равно - она не станет отступаться от своих убеждений ради чьего-то одобрения.