Этот знак восточного гороскопа помешан на чистоте: ни пылинке в доме

У каждого знака восточного гороскопа свое отношение к чистоте в доме. Одним по душе творческий беспорядок, другие испытывают дискомфорт, даже когда одна-единственная вещь лежит не на своем месте. Кто-то не видит ничего предосудительного в тонком слое пыли на полочке шкафа, а кто-то бежит за шваброй и веником при каждом удобном случае. Астрологи назвали знак восточного гороскопа, который терпеть не может кавардак. В его доме всегда царит образцовый порядок.

Собака

Собака - самый чистоплотный знак в восточном гороскопе. Его представители исповедуют правило Маленького принца из известного литературного произведения:

“Привел себя в порядок - и сразу приведи в порядок свою планету”.

Нередко их день начинается как раз таки с уборки.

Дом для Собаки - поистине ее крепость, предел всех ее чаяний. Люди, рожденные под этим знаком, по-настоящему любят свое жилище, и, похоже, оно отвечает тем же. Собака тщательно подбирает каждую деталь интерьера, наполняет дом милыми и полезными вещицами, памятными сувенирами.

Для представителя этого знака важно, чтобы в доме все сверкало и блестело. Можно сказать, что для него это вопрос чести. Ситуация, когда кто-то приходит в гости и видит беспорядок, снится Собаке в самых страшных кошмарах. Подобное для нее попросту недопустимо.

Поэтому уюту и порядку в доме она уделяет практически все свободное время.

Если другие знаки в гороскопе быстро устают от домашней работы и стремятся делегировать хотя бы часть обязанностей близким, Собака с удовольствием занимается уборкой, стиркой, глажкой и т.д. сама.

Домочадцам остается только удивляться фантастической работоспособности этого знака. Даже после долгого трудового дня Собака не станет отлынивать от дел по дому, напротив, окунется в них с головой. Для нее это и не работа-то вовсе, а своего рода отдых и даже медитация.

При этом Собака не относится к числу тех хозяев, которые ворчат, стоит кому-то из домашних прошлепать в грязных ботинках в комнату или разбросать по полу игрушки. Представитель этого знака не станет устраивать разбор полетов, а молча уберет все сам или предложит виновнику сделать это вместе.

Друзья и соседи, заглянув на огонек к Собаке, ахают от восторга, глядя по сторонам.

Такой теплой, душевной и дружелюбной атмосферы не встретишь в доме ни одного другого восточного знака. Нередко Собака вдохновляет окружающих заняться обустройством дома, но редко кто достигает в этом искусстве таких же высот, как она.