Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
"Я не злопамятный, просто память хорошая".
Редко кому удаётся избежать на своём жизненном пути таких неприятных вещей, как обман, измена, предательство. Вопрос лишь в том, как относиться к ним и что делать с тем человеком, который причинил сильную боль. Уйти или остаться? Простить или лелеять мысли о мести? Каждый выбирает сам. Астрологи назвали знак зодиака по восточному гороскопу, который может простить обидчика (хотя бы на словах), но больше никогда не сможет относиться к нему так же, как прежде.
Петух
Под знаком Петуха на свет появляются люди с непростым характером. Под стать животному-покровителю, это задиристые и своенравные личности, которые не станут играть по чужим правилам. Петух смотрит на окружающих свысока и считает себя привилегированной персоной.
Следовательно, представитель этого знака убежден, что вправе вершить чужие судьбы, дарить свою милость и карать, если кто-то серьезно перед ним провинился.
Петуху нравится мысль, что своим вердиктом он может испортить обидчику настроение на весь день.
И все же это вовсе не означает, что Петух обязательно будет мстить. Люди, появившиеся на свет в этот год, хорошо запоминают тех, кто подставил их, причинал боль или просто доставил мелкие неприятности; но они не станут нападать на этих людей, напротив, великодушно простят их.
Петух гордится тем, что может переступить через себя, справиться с негативными эмоциями и отпустить их. Время от времени, безусловно, у него возникает соблазн нарушить свое же правило и отплатить за неблагодарность той же монетой, но порядочность берет верх.
Пожалуй, единственная вольность, которую может позволить себе представитель знака в адрес обидчика - это спустя некоторое время напомнить ему о допущенном промахе.
Подколоть в шутливой форме, дружески похлопать по плечу, мол, надо ж было такому случиться!
В такие моменты Петух испытывает нечто вроде превосходства над собеседником, который в свое время не смог взять себя в руки и совершил ошибку. А вот представитель знака не стал пороть горячку и оказался в результате в выигрышном положении.
Поэтому тем, кто собирается преподнести человеку, рожденному в год Петуха, какой-нибудь неприятный сюрприз, стоит помнить - этот знак не будет устраивать безжалостную вендетту, но и не забудет про случившееся.
Память у него превосходная. А при случае еще и вам напомнит, чтобы хоть секундочку помучились совестью.