Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда

Редко кому удаётся избежать на своём жизненном пути таких неприятных вещей, как обман, измена, предательство. Вопрос лишь в том, как относиться к ним и что делать с тем человеком, который причинил сильную боль. Уйти или остаться? Простить или лелеять мысли о мести? Каждый выбирает сам. Астрологи назвали знак зодиака по восточному гороскопу, который может простить обидчика (хотя бы на словах), но больше никогда не сможет относиться к нему так же, как прежде.

Петух

Под знаком Петуха на свет появляются люди с непростым характером. Под стать животному-покровителю, это задиристые и своенравные личности, которые не станут играть по чужим правилам. Петух смотрит на окружающих свысока и считает себя привилегированной персоной.

Следовательно, представитель этого знака убежден, что вправе вершить чужие судьбы, дарить свою милость и карать, если кто-то серьезно перед ним провинился.

Петуху нравится мысль, что своим вердиктом он может испортить обидчику настроение на весь день.

И все же это вовсе не означает, что Петух обязательно будет мстить. Люди, появившиеся на свет в этот год, хорошо запоминают тех, кто подставил их, причинал боль или просто доставил мелкие неприятности; но они не станут нападать на этих людей, напротив, великодушно простят их.

Петух гордится тем, что может переступить через себя, справиться с негативными эмоциями и отпустить их. Время от времени, безусловно, у него возникает соблазн нарушить свое же правило и отплатить за неблагодарность той же монетой, но порядочность берет верх.

Пожалуй, единственная вольность, которую может позволить себе представитель знака в адрес обидчика - это спустя некоторое время напомнить ему о допущенном промахе.

Подколоть в шутливой форме, дружески похлопать по плечу, мол, надо ж было такому случиться!

В такие моменты Петух испытывает нечто вроде превосходства над собеседником, который в свое время не смог взять себя в руки и совершил ошибку. А вот представитель знака не стал пороть горячку и оказался в результате в выигрышном положении.

Поэтому тем, кто собирается преподнести человеку, рожденному в год Петуха, какой-нибудь неприятный сюрприз, стоит помнить - этот знак не будет устраивать безжалостную вендетту, но и не забудет про случившееся.

Память у него превосходная. А при случае еще и вам напомнит, чтобы хоть секундочку помучились совестью.