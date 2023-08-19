Этот знак не переспорить: последнее слово всегда останется за ним

Астрологи рассказали, с кем в гороскопе лучше не вступать в спор.

“В споре рождается истина”, - говаривали мудрецы прошлого. Однако не все люди разделяют эту точку зрения. Кто-то всеми способами пытается избежать столкновений мнений, потому что чувствует себя некомфортно в такие моменты. Но бывают и те, для кого споры - это родная стихия. Они обожают их и отстаивают свою точку зрения до последнего. Астрологи назвали знак зодиака, с которым лучше не вступать в перепалку - потратите кучу времени и сил, но так и не добьетесь от собеседника согласия.

Скорпион

Во время хорошего спора Скорпион чувствует себя как рыба в воде. Обычно холодный и невозмутимый, в конфликтной ситуации он не изменяет себе и внешне остается совершенно бесстрастным. Но в душе представителя знака царит ликование, он наслаждается происходящим.

Окружающие вряд ли подозревают о том, что при всей своей холодности Скорпион - очень страстная и темпераментная натура. Только себя настоящего он практически никому не показывает, предпочитает носить на лице маску. Вряд ли кто-то догадывается, что этот знак получает удовольствие от споров.

Скорпион очень хорошо образован и начитан.

Его кругозор очень широк и позволяет ему вступать в дебаты на какие угодно темы, будь то воспитание детей, приготовление мясных блюд или немецкая философия. В доказательство своей позиции он может привести массу аргументов.

Но бывает, конечно, что и представитель водного знака допускает ошибку и отстаивает неверную точку зрения. Тем, кто поймал его на промахе, не стоит рано радоваться. Даже если вы укажете Скорпиону на то, что он не прав, он вряд ли сдастся просто так и будет спорить до последнего.

Во-первых, потому, что он не может позволить себе проиграть.

Завершить спор после первого же промаха - для Скорпиона это невозможно, он не сдается так просто. Авторитет знака пошатнется в его собственных глазах, он уже не будет уважать себя так, как прежде, если просто поднимет белый флаг.

Во-вторых, этому способствуют врожденные качества Скорпиона.

Представители этого знака удивительно упрямы и недоверчивы. В глубине души они будут знать, что не правы, но все же с дотошностью отправятся перепроверять аргументы, которые привел собеседник, и найдут в них слабое место.

Стоит признать откровенно - Скорпион никогда не скажет “Я сдаюсь”. Этот знак будет сражаться в споре до последнего, пока собеседник не утомится и первым не признает себя проигравшим. Тогда-то представитель водной стихии и улыбнется с превосходством: мол, а он о чем говорил?