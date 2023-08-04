Этот жуткий маникюр снова на пике моды: женщинам 60+ строго противопоказан

Тренды на маникюр меняются чуть ли не каждый сезон. Некоторые давно забытые дизайны возвращаются снова на радость красавицам. Однако если дама старше 60 лет, то ей следует избегать этих стилей.

Первый тренд, противопоказанный возрастным женщинам, — это «кошачий глаз» (темные оттенки, которые на ногте рассечены серебристым лучом). Многие женщины 60+ предпочитают такой вариант, потому что он выглядит богато. Однако такой дизайн старит и смотрится на возрастных руках слишком вычурно.

Длинные ногти ярко-красного цвета — еще одно табу для «дам за 60». Кроваво-алый смотрится слишком агрессивно, поэтому лучше отдать предпочтение бордовым оттенкам. Это классика для женщины любого возраста.

Третий запрет — старый добрый френч. Если классический минималистичный вариант допустим, то о вычурных узорах на ногтях лучше забыть. Это делает образ возрастной дамы примитивным и неуместно вычурным. К тому же этот тренд потихоньку выходит из моды.