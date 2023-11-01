Этот женский вес мужчины считают самым привлекательным: цифра многих удивит

Пока женщины со всей планеты стройнеют, полнеют, обретают мышцы или пытаются остаться такими, какие есть, в попытке удержать призрачный «идеал» и понравиться желанному мужчине, оказывается, что идеал они ищут вовсе не там. Мужчины давно признались ученым, кто им нравится, и оказались едины во мнении.

Идеальная женщина для представителя прекрасного пола вовсе не тонкая и звонкая лань, которая питается лишь листьями салата на завтрак, обед и ужин, а в оставшееся от приемов пищи время изнуряет себя тренировками в спортзале. Идеальная женщина при росте 170 сантиметров весит 70 килограммов.

То есть совершенно не обязательно издеваться над собой в попытке достичь голливудских модельных стандартов во внешности и фигуре. Можно просто иметь индекс массы тела от 22,8 до 24,8 — тогда все мужчины будут у вас в кармане, а диеты обойдут стороной.