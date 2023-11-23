Этот запрет в советских школах больше всего удивлял иностранцев: сейчас такое представить сложно

Жизнь во времена Советского Союза была полна многочисленных запретов. Власти страны старались контролировать каждый аспект быта граждан, и распространялись эти правила также на подрастающее поколение.

Так, в школах существовал запрет на левшей. Детей, которые предпочтительно пользовались левой рукой, насильно переучивали при первых признаках особенности, считавшейся аномалией. И делалось это далеко не всегда обычными тренировками: нередко левую руку ребенка привязывали, заставляя все действия выполнять правой, а в случае отказа могли применить силу.

Объяснялось же это неприспособленностью быта под левшей. Якобы все предметы выпускались для правой руки, как и, например, техника на заводе или автомобили. Поэтому и был введен необычный запрет.

И иностранцы, оказывавшиеся в СССР, были шокированы эти правилом. Запрет на левшей туристы считали чрезмерно жестоким и неоправданным, ведь в других странах такие практики не были распространены.