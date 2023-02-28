Этот запрет для школьников в СССР вызвал бы сейчас жуткий скандал: что с ним не так

В знаменитой музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина» Маша большую часть экранного времени (35% ) проводит с двумя косичками на бантах, 25% — с двумя хвостами с красными лентами, еще 21% — с распущенными волосами. Однако такая прическа в советских школах была запрещена. Ходить «на роспуск» можно было с волосами до плеч. Если волосы длиннее, их рекомендовали прибрать.

Появляться на занятиях «патлатыми» не советовали и мальчикам. Пышные шевелюры считались проявлением западной моды, пришедшей в Союз от рок-музыкантов (The Beatles, Deep Purple, ZZ Top), а потому в школах не приветствовались.

Особо упрямых отправляли к парикмахеру, а в отдельных случаях могли исключить из школы. Примечательно, что в ряде современных заведений такая практика сохранялась. Еще 10 лет назад в лицеях и гимназиях следили не только за тем, чтобы все носили форму (какой бы некрасивой и неудобной она не казалась учащимся), но и за прической. Девочки обязательно должны были забирать длинные волосы в хвост, использовать заколки. Во время урока в класс могли зайти проверяющие и отправить нарушителей дресс-кода домой, чтобы прибрать волосы.