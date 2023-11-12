Этот заморский салат обожали в СССР: его можно приготовить даже на Новый год

Многообразие культур в СССР подарило множество ярких рецептов. Жители страны перенимали необычные блюда, а некоторые из них становились настоящими хитами.

Так, большой популярностью пользовалась морковь по-корейски. Она обладала ярким видом, привлекая внимание всех за столом, и необычным для советского человека вкусом. И некоторые даже использовали ее в качестве праздничного, поэтому морковка соседствовала с оливье, мимозой и другими блюдами.

При этом к Корее салат не имел практически никакого отношения. Блюдо придумали корейцы, которые сначала эмигрировали на Дальний Восток, а потом были депортированы в Узбекистан и Таджикистан.

Приготовить морковь по-корейски под силу даже самой неопытной хозяйке. Достаточно взять свежую морковь, уксус, кориандр, чеснок, подсолнечное масло, красный перец, соль и сахар. Сначала нужно нарезать очищенные корнеплоды тонкой соломкой, а потом смешать специи с раствором из шести ложек уксуса и шести столовых ложек воды. Всю смесь перемешать и залить кипящим маслом. А после оставить на несколько часов. За это время салат пропитается специями и станет настоящим украшением любого стола.