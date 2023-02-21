Этот взгляд западает в душу: фото молодого Леонтьева потрясло россиян

В 1999 году Леонтьев спел «Не бойся вспоминать меня» — музыкальное переложение одноименного стихотворения Александра Блока. На концерте, который транслировался по телевидению, артист рассказал, что не мыслит жизни без поэзии и работает над музыкальными версиями стихов Ивана Бунина, Анны Ахматовой и Александра Блока. Мастерство и внешний вид исполнителя восхитили поклонников.

Комментаторы отметили «особую Вселенную, полную гармонии и любви», которую несет певческая манера Леонтьева. Предельно убедительный и тонко чувствующий, он растрогал поклонников до слез. Некоторые даже вспомнили, как готовы были ездить за ним на все его концерты.

Отдельно изумила пользователей внешность мэтра.

«Ого, какой красивый и молодой!» — написали поклонники.

Они добавили, что своими искренностью и талантом Леонтьев выгодно отличается как от современников, так и от музыкальных потомков.