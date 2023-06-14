Этот выпуск «Ералаша» запрещали показывать по ТВ: причину поймут только те, кто жил в СССР

За годы существования «Ералаша» зрители видели сотни ярких выпусков, над которыми смеялись всей страной. Киножурнал давно стал настоящим культурным феноменом, но мало кто знает, что некоторые его выпуски оказывались на полке.

Так, в 1980 году Борис Грачевский подготовил 25-й выпуск шоу, в котором был сюжет «Медный всадник». В нем оживший памятник Юрию Долгорукому бегал за хулиганом по ночным улицам, что пугало юных зрителей.

Цензоры не остались в восторге от экспериментального эпизода. Но смутила их не жестокость и реакция поклонников, а расположение самого памятника. Дело в том, что в кадре он оказывается напротив здания Моссовета. В этом эксперты увидели намек на поведение властей, которые под видом монумента охотятся за преступниками. И это было достаточно веской причиной, чтобы отказать Грачевскому.