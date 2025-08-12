Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов

Меню
12 августа 2025 13:17
Сам Кинг считает мини-сериал своей гордостью, а оригинальный роман — своей самой личной работой.

За несколько десятилетий безостановочной работы Стивен Кинг успел написать огромное количество самых разных романов и повестей, лучшими из которых стали те, где реальность соединяется с чем-то сверхъестественным.

Парадоксально, но именно такие произведения часто становятся своего рода вызовом для любого, даже самого опытного режиссера — и многие из таких несправедливо остаются в тени более «хайповых» проектов.

К таким поклонники Кинга и относят снятый для Apple TV+ драматический мини-сериал, который писатель до сих пор считает одной из своих лучших адаптаций — просто потому, что снята она по его любимому роману.

«История Лизи» — мало кому известная детективная драма от Стивена Кинга

Кадр из сериала «История Лизи»

Сам роман, ставший психологической драмой с элементами хоррора, вышел еще в 2006 году, а спустя 15 лет, в 2021 году, состоялся и релиз мини-сериала из 8 эпизодов, которые пересказывают сюжетную линию «Истории Лизи».

Действие разворачивается вокруг Лизи Лэндон, роль которой сыграла Джулианна Мур, — совсем недавно она потеряла мужа, известного писателя-фантаста Скотта Лэндона. Теперь Лизи приходится изо дня в день пытаться смириться с утратой, параллельно перебирая рукописи Скотта, в которых подозрительно часто упоминается Длинный Мальчик.

Зная, что муж оставил множество тайн после своей смерти, Лизи решает самой разобраться в прошлом Скотта.

«История Лизи» — любимый роман Стивенв Кинга

Хотя у писателя есть несколько фаворитов среди собственных произведений, именно «Историю Лизи» он считал самой личной, а потому близкой ему самому работой. По словам самого Кинга, он часто задумывался о том, что станет с его наследием после того, как он умрет, — собственно, прототипом для Скотта Лэндона послужил сам Кинг, а основой для сюжета писатель взял собственные рассуждения и наблюдения.

Критики и зрители, однако, энтузиазма Кинга не разделяют — у «Истории Лизи» сохраняются средние оценки в 53% и 48% на Rotten Tomatoes.

Кстати, за 8 часов можно посмотреть и другой, не менее интересный и уже исторический сериал, снятый по мотивам романа Кинга, — об этом мы уже написали здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «История Лизи»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
