Этот вопрос волнует всех фанатов исторических сериалов: ответ не для брезгливых

Исторические картины, как правило, поражают своим размахом и эпичными декорациями. Но за всем этим роскошным фасадом скрывается неприглядная правда, о которой принято молчать. Речь идет, конечно, о туалетах и методах его использования.

Многих поклонников истории и исторических фильмов интересует, как же барышни в своих пышных платьях справляли нужду. Ответ не так прост, как может показаться, ведь эту нехитрую процедуру было не так-то просто осуществить.

Благородные дамы, жившие в 18 веке, носили до восьми юбок, при этом нижнее белье не надевали. Даже при всем желании они не могли присесть на горшок, поэтому им приходилось справлять нужду стоя. Для этого использовали специальный переносной резервуар бурдалю. Горничная подносила сосуд хозяйке, та находила укромное место и приступала к процессу.

В 19 веке бурдалю не потерял своей актуальности. В это же время появились ночные горшки, которые встраивали в ящик комода. Это значительно облегчало задачу.