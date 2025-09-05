Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)

Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)

5 сентября 2025 07:29
Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)

Если догадаетесь меньше, чем за минуту, вашей эрудиции можно лишь позавидовать.

Помните то самое чувство, когда в «Что? Где? Когда?» звучит сложнейший вопрос, а вы, сидя на диване, кажется, знаете ответ? А ведь иногда даже эрудиты терпят поражение — как, например, случилось с одним каверзным вопросом о советском кино.

Мы нашли ту самую загадку, которая поставила в тупик знатоков, и предлагаем проверить: а справитесь ли вы? Вам предстоит угадать культовый советский фильм по минималистичному постеру. Деталей на нем хоть и мало, но все они тонко намекают — важно лишь приглядеться.

Кстати, сама передача «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года — так что наш тест становится отличным способом отметить её годовщину. Проверим, есть ли в вас дух настоящего знатока!

Готовы бросить вызов себе и доказать, что советское кино — это ваша сильная сторона? Тогда вперёд — возможно, именно вы дадите тот ответ, который не смогли найти мэтры интеллектуальных игр.

Ранее мы писали: Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

Фото: Кадр из сериала «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) «Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест) Читать дальше 6 сентября 2025
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест) «Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест) Читать дальше 5 сентября 2025
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест) «Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест) Читать дальше 5 сентября 2025
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест) «Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест) Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест) Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест) Читать дальше 4 сентября 2025
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото) Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото) Читать дальше 4 сентября 2025
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше