Этот вопрос об одном фильме СССР поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: а вы бы смогли ответить? (тест)

Если догадаетесь меньше, чем за минуту, вашей эрудиции можно лишь позавидовать.

Помните то самое чувство, когда в «Что? Где? Когда?» звучит сложнейший вопрос, а вы, сидя на диване, кажется, знаете ответ? А ведь иногда даже эрудиты терпят поражение — как, например, случилось с одним каверзным вопросом о советском кино.

Мы нашли ту самую загадку, которая поставила в тупик знатоков, и предлагаем проверить: а справитесь ли вы? Вам предстоит угадать культовый советский фильм по минималистичному постеру. Деталей на нем хоть и мало, но все они тонко намекают — важно лишь приглядеться.

Кстати, сама передача «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года — так что наш тест становится отличным способом отметить её годовщину. Проверим, есть ли в вас дух настоящего знатока!

Готовы бросить вызов себе и доказать, что советское кино — это ваша сильная сторона? Тогда вперёд — возможно, именно вы дадите тот ответ, который не смогли найти мэтры интеллектуальных игр.

Ранее мы писали: Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)