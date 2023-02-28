Этот вопрос до сих пор вас мучает: почему в СССР запрещали карате на самом деле

Карате обрело мировую популярность в 60-х, а спустя почти 20 лет появилось в Советском Союзе. За короткое время в стране открылись сотни секций, а в конце 1978-го начала работу официальная федерация этого единоборства, но уже в начале следующего десятилетия спорт оказался под запретом.

Так, перед официальным запретом в СМИ началась кампания против единоборства. В большинстве изданий были опубликованы многочисленные статьи, в которых журналисты осуждали каратистов и саму борьбу. В некоторых материалах авторы специально акцентировали внимание на необходимости обезопасить советских людей от опасного единоборства. В итоге в 1981 году были приняты два указа «Об административной ответственности за нарушение правил обучения карате» и «Незаконное обучение карате», которые делали карате полностью незаконным.

Поводом для запрета стали несколько факторов. Дело в том, что секции противоречили социалистической морали, ведь в них нужно было оплачивать уроки тренеров. Сами же тренеры не платили никаких налогов и забирали все заработанные деньги себе. Помимо этого, власти опасались, что тотальное увлечение карате может привести к росту преступности, ведь все хулиганы станут знатоками восточных единоборств.

В итоге указы были в силе около 10 лет. Лишь в самом конце 80-х запрет официально был снят, но мода на карате давно прошла, а люди больше сильно не интересовались этим видом спорта.