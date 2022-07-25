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Киноафиша Статьи Этот визуальный тест определит возраст вашей души

Этот визуальный тест определит возраст вашей души

25 июля 2022 17:30
Этот визуальный тест определит возраст вашей души

Узнайте, на сколько лет вы себя ощущаете.

В современном мире понятие "возраст" сильно изменилось. Если раньше считалось, что под ним подразумевается число лет, прошедшее с того момента, как человек появился на свет, то теперь все гораздо сложнее. С физиологической точки зрения все достаточно просто – по мере взросления в организме каждого из нас происходят те или иные изменения, этакие маркеры возраста. А вот с психологической составляющей возраста ученым еще только предстоит разобраться.

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Пока же исследователи пришли к мнению, что, помимо биологического, существует еще и внутренний, или психологический возраст. Это то количество лет, на которое ощущает себя каждый конкретный человек. Ведь не секрет, что одни из нас чувствуют себя полными энергии даже в зрелом возрасте, а другие уже в юном возрасте могут похвастаться мудростью и рассудительностью, которых недостает сверстникам. Вчерашние выпускники становятся во главе крупных корпораций, а пенсионеры поступают в университеты, чтобы получить образование, о котором мечтали.

Хотите разобраться, каков возраст вашей души? Пройдите наш тест, который подскажет, насколько сильно ваш внутренний возраст отличается от паспортного.

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Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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