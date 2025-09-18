Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор

Но в этом случае писателю можно сделать скидку — состояние для просмотра хоррора у него точно было не подходящее.

Когда дело касается разного рода ужастиков, кажется, что в мире нет никого, кто осилил бы их с такой же легкостью, как Стивен Кинг — но некоторые хорроры оказались не под силу даже самому королю хоррора.

На счету самого Кинга — огромное количество самых разных пугающих историй, по мотивам которых сняты настолько же или даже более пугающие фильмы или сериалы, а сам Кинг причисляет себя к самым преданным фанатам жанра.

Один старый ужастик, однако, писатель так и не смог осилить — и в целом понять его точно смогут еще миллионы зрителей, которые сделали фильм настоящим хитом своего времени.

Стивен Кинг не смог досмотреть «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» до конца

Об этом писатель рассказал в документальном фильме «Цепные реакции», вышедшем в прошлом году. По словам Кинга, «Ведьму из Блэр» он посмотрел будучи прикованным к больничной койке после того, как в июне 1999 года его сбила машина, чудом оставив писателя в живых.

Так, Кинг рассказал, что в то время восстанавливался очень долго и мучительно, пил огромное количество таблеток, но боль при этом практически не уходила — в один из дней проведать отца пришел сын Кинга Джо, вместе с которым они в итоге и включили «Ведьму из Блэр», чтобы хоть как-то отвлечь писателя от невыносимой боли.

Спустя некоторое время, однако, Кинг понял, что, чем дальше двигается сюжет, а главные герои проходят в лесную чащу и находят там странные талисманы, тем сложнее ему становилось смотреть фильм.

В итоге писатель попросил сына выключить «Ведьму из Блэр», что стало одним из редких случаев, когда Кинг не смог осилить ужастик — по его словам, именно этот хоррор как будто проник под его кожу и остается с ним по сей день.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» — все еще один из самых страшных фильмов ужасов в истории

Снятый в жанре найденной пленки, ужастик смог напугать даже такого стойкого любителя ужасов как Стивен Кинг, так что неудивительно, что фильм спустя более чем 25 лет после своего выхода остается в топе самых успешных представителей жанра.

Создатели «Ведьмы из Блэр» изначально не рассчитывали на грандиозный успех, учитывая скромный бюджет картины в 750 тысяч долларов, но в итоге фильм превзошел все ожидания, собрав в кинопрокате почти 250 миллионов долларов.

Помимо того, что со временем «Ведьма из Блэр» положила начало целой медиа-франшизе, картине также удалось возродить жанр найденной пленки и вдохновить режиссеров на создание еще огромного количества фильмов в таком же стиле, в том числе культовое «Паранормальное явление».

Кстати, современные зрители считают, что «Ведьмой из Блэр» их уже точно не испугать — об этом и других ужастиках, которые якобы устарели, мы писали в этой подборке.