Пересматривала «Мимино» и глазам не поверила: этот уморительный ляп не замечала, хотя видела этот фильм сто раз

26 января 2026 22:00
Уверены, многие из вас даже не задумывались над этой сценой.

Культовая комедия «Мимино» Георгия Данелии стала любимой для миллионов благодаря искреннему юмору, ярким персонажам и неповторимой атмосфере. Многие с удовольствием пересматривают ленту снова и снова, но даже в таком, казалось бы, знакомом до мелочей фильме есть любопытная ошибка, которую замечают только самые внимательные зрители.

Речь идёт о сцене, где летчик, поднимаясь по тропе, встречает учительницу. Она идет с бидоном в правой руке, и в этот момент ее левая рука свободна. Но стоит герою обернуться вслед уходящей девушке, как в левой руке волшебным образом появляется яркая красная сумка.

Конечно же, эта маленькая ошибка ничуть не портит легендарный фильм. Наоборот, лишь добавляет обаяния, напоминая, что перед нами не безупречная компьютерная графика, а живое кино, снятое с душой.

Фото: Кадр из фильма «Мимино» (1978)
Ольга Назарова
