Пересматривала «Мимино» и глазам не поверила: этот уморительный ляп не замечала, хотя видела этот фильм сто раз

Уверены, многие из вас даже не задумывались над этой сценой.

Культовая комедия «Мимино» Георгия Данелии стала любимой для миллионов благодаря искреннему юмору, ярким персонажам и неповторимой атмосфере. Многие с удовольствием пересматривают ленту снова и снова, но даже в таком, казалось бы, знакомом до мелочей фильме есть любопытная ошибка, которую замечают только самые внимательные зрители.

Речь идёт о сцене, где летчик, поднимаясь по тропе, встречает учительницу. Она идет с бидоном в правой руке, и в этот момент ее левая рука свободна. Но стоит герою обернуться вслед уходящей девушке, как в левой руке волшебным образом появляется яркая красная сумка.

Конечно же, эта маленькая ошибка ничуть не портит легендарный фильм. Наоборот, лишь добавляет обаяния, напоминая, что перед нами не безупречная компьютерная графика, а живое кино, снятое с душой.