Этот уморительный анекдот доказывает, что советским женщинам нет равных в быту

Далеко не каждая иностранка способна на такое.

Советских женщин часто незаслуженно критиковали. Мол, и неухоженные они, и всю жизнь терпят «мужской мир», и карьеру не строят, и собой не занимаются, и всех себя посвящают семье и детям, вместо того чтобы сосредоточиться на самореализации.

Однако одного у представительниц прекрасного пола из СССР точно не отнять — умения организовать быт. В этом дамам из «совка» совершенно точно нет равных. Сотворить ужин из ничего, сделать ремонт собственными руками, «урвать» на рынке за бесценок кусок свежего мяса — это те магические навыки, которыми не обладали женщины из-за границы.

Даже «народное творчество» подтверждает аксиому: советские женщины — лучшие хозяйки. На Дзен-канале «Простушка » опубликовали анекдот, который очень точно характеризует леди из СССР. Ироничная история содержит и юмор, и глубокий смысл одновременно. Судите сами: