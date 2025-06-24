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Этот убогий боевик не спас даже Ван Дамм: рейтинг и отзывы зрителей буквально кричат: «Зачем ты меня посмотрел?»

24 июня 2025 17:09
Этот убогий боевик не спас даже Ван Дамм: рейтинг и отзывы зрителей буквально кричат: «Зачем ты меня посмотрел?»

И на культового актера бывает проруха.

«Внезапная смерть» 1995 года должна была стать хоккейной версией «Крепкого орешка». В кадре — огромная арена, захваченная террористами, заложники под прицелом и Жан-Клод Ван Дамм, переодетый в форму вратаря, чтобы спасать дочь и вице-президента одним броском швабры. Звучит бодро… пока не заглянешь в графу рейтингов.

Цифры, от которых хочется сменить канал

Этот убогий боевик не спас даже Ван Дамм: рейтинг и отзывы зрителей буквально кричат: «Зачем ты меня посмотрел?»

На IMDb картина еле дотягивает до 5,9 балла, Rotten Tomatoes ставит холодные 51% с формулировкой «не классика, но пара трюков спасает от полного фиаско», а российский «Кинопоиск» фиксирует в районе 6,4. Для жанра, где зрители обычно щедры на десятки «за эпичные драки», такие оценки звучат как коллективное «ну ладно, хоть что-то».

Что пишут зрители

Этот убогий боевик не спас даже Ван Дамм: рейтинг и отзывы зрителей буквально кричат: «Зачем ты меня посмотрел?»

  • «Пришёл за „хардкором на льду“, а получил пустую коробку попкорна».

  • «Как только Ван Дамм надевает вратарский шлем, мозг режиссёра, кажется, уходит в раздевалку».

  • «Боевые сцены норм, но ждать их приходится дольше, чем буллитов в затяжном овертайме».

Даже позитивные рецензии оговариваются: мол, смотреть можно, если любишь 90-е и уже пересмотрел всё, включая бонусные сцены из «Универсального солдата».

Почему же звезда не вытянула сюжет

Этот убогий боевик не спас даже Ван Дамм: рейтинг и отзывы зрителей буквально кричат: «Зачем ты меня посмотрел?»

Проблема в том, что фильм пытается сочетать реализм спортивной драмы и клише комиксов. Здесь пожарный вдруг становится мастером кун-фу, а террорист подвешивает бомбы к счётчику на табло, словно этот ход не придумал каждый второй сценарист после третьего кофе. Вместо напряжения — череда штампов: злодей в дорогом костюме, детишки-заложники и снайперы-невидимки, мажущие даже по автофургону.

Итог: «спасибо, что сыграл» — и сразу на скамейку

«Внезапная смерть» — эталон середнячка, который хочется пересказывать анекдотом, а не пересматривать. Лента, где харизма Ван Дамма и пара удачных акробатических приёмов тонут в море клише, скучных диалогов и сценарных шайб-пустышек. Отзывы зрителей прямо говорят: фильм остаётся на полке «только для хард-фанов», а остальным лучше включить «Крепкого орешка» — хоть там вратари не лезут отбивать пули без клюшки.

Ранее делали для вас классный летний тест на знание культовых советских фильмов — пройдите, если осмелитесь.

Фото: Кадры из фильма «Внезапная смерть» (1995)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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