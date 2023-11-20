Этот турецкий сериал ждали во всем мире, а особенно в России: теперь считается худшим в истории

Сериал «Великолепный век» имел оглушительный успех у миллионов зрителей. Поклонники истории Хюррем и Сулеймана нашлись в каждой стране. Неудивительно, что создатели вскоре решили запустить спин-офф проекта, чтобы поддерживать эту популярность.

В «Империи Кесем» главными героями снова стали реально существовавшие в истории прототипы. Однако вторым «Великолепным веком» сериал все равно не стал. И это несмотря на то, что картину ждали во всем мире, а особенно в России, где оригинальная лента побила все рекорды по просмотрам.

Как считали критики, ошибка крылась в идее сценаристов сделать из Кесем вторую Хюррем.

Постепенно на экране мягкая девушка превращалась во влиятельную султаншу, безжалостно разбирающуюся с врагами. Однако вместо сочувствия и понимания героиня лишь отталкивала зрителей.

Кроме того, настоящей проблемой стала частая смена исполнительниц главной роли, что путало поклонников. И, наконец, последним минусом стал сценарий с затянутыми сюжетными линиями и недостатком экшена. В результате вместо планировавшихся четырех сезонов сериал продержался на экранах только два.