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Этот турецкий красавец заткнул за пояс Серкана Болата: россияне в шоке

13 мая 2023 13:30
Этот турецкий красавец заткнул за пояс Серкана Болата: россияне в шоке

У секс-символа появился сильный конкурент.

Турецкие сериалы продолжают уверенно завоевывать зрительские сердца. После невероятно успешного «Великолепного века» на весь мир прогремел хит «Постучись в мою дверь», прославивший Керема Бюрсина, который сыграл Серкана Болата. Но на пятки красавцу-актеру уже наступает его соотечественник Мерт Рамазан Демир — он снялся в сериале «Зимородок».

История рассказывает о богатом и избалованном юноше, который ведет фривольный образ жизни. Его дедушка, расстроенный поведением внука, находит ему добропорядочную невесту. Но неизвестно, сможет ли правильная девушка наставить хулигана на путь истинный.

Этот турецкий красавец заткнул за пояс Серкана Болата: россияне в шоке

Главную роль в сериале исполнил Мерт Рамазан Демир. Актер стал настоящим открытием года и кумиром миллионов женщин. Это всенародное обожание легко объяснить, ведь Демир — редкий красавец. Он жгучий брюнет с пронзительным взглядом и статной фигурой.

25-летнему Мерту прочат оглушительную славу, ведь он так лихо затмил самого Бюрсина. Российские зрительницы, восхищенные мужественной красотой турецкого актера, уже поют ему дифирамбы.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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