Этот турецкий красавец заткнул за пояс Серкана Болата: россияне в шоке

Турецкие сериалы продолжают уверенно завоевывать зрительские сердца. После невероятно успешного «Великолепного века» на весь мир прогремел хит «Постучись в мою дверь», прославивший Керема Бюрсина, который сыграл Серкана Болата. Но на пятки красавцу-актеру уже наступает его соотечественник Мерт Рамазан Демир — он снялся в сериале «Зимородок».

История рассказывает о богатом и избалованном юноше, который ведет фривольный образ жизни. Его дедушка, расстроенный поведением внука, находит ему добропорядочную невесту. Но неизвестно, сможет ли правильная девушка наставить хулигана на путь истинный.

Главную роль в сериале исполнил Мерт Рамазан Демир. Актер стал настоящим открытием года и кумиром миллионов женщин. Это всенародное обожание легко объяснить, ведь Демир — редкий красавец. Он жгучий брюнет с пронзительным взглядом и статной фигурой.

25-летнему Мерту прочат оглушительную славу, ведь он так лихо затмил самого Бюрсина. Российские зрительницы, восхищенные мужественной красотой турецкого актера, уже поют ему дифирамбы.