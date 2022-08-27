Этот триумфальный фильм Цоя возненавидели на Западе: вот почему

Фильм «Асса» c участием музыканта Виктора Цоя в свое время наделал немало шума. История о молодой медсестре Алике и ночном стороже Бананане, вышедшая на экраны весной 1988 года, полюбилась советским зрителям.

А вот на Западе триумфальный проект славы не сыскал. За рубежом картину буквально возненавидели, и на то есть ряд причин.

Своим мнением иностранные зрители поделились на портале Imdb . Они окрестили картину «неприятным шоу фриков с горьким привкусом». Кроме персонажей, которых назвали «шизофрениками, панками, пьяницами и маниакальными убийцами», многим не понравилась гнетущая и депрессивная атмосфера ленты.