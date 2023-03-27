Этот точный тест за 8 вопросов определит сколько вы будете зарабатывать

Будем честны - многие люди не отказались бы от солидного денежного состояния. Но как достичь желаемой цели? Какими качествами необходимо обладать, чтобы в один прекрасный день проснуться мультимиллионером? Кто-то скажет, что человек, наделенный высоким интеллектом, уж точно сможет добиться материального благосостояния, но, как показало исследование, проведенное шведскими учеными, взаимосвязь между уровнем IQ и богатством довольно эфемерна. Эксперты из Университета Линчепинга опросили 59 тысяч мужчин, которые проходили тесты на IQ перед призывом в армию с размером зарплаты, которую они получают на работе. Как оказалось, люди, доход которых был самым высоким, обладают более слабым интеллектом, чем те, кто расположился по уровню заработка на следующей за ними ступеньке. По словам исследователей, причина в том, что, помимо интеллекта, для богатства необходимы другие качества - например, настойчивость, умение строить карьеру, упорство и т.д. Кроме того, большое значение играет происхождение человека, его обаяние, связи.

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