Этот точный тест определит, какая вы стихия

О существовании четырех стихий известно каждому из нас. Однако мало кто задумывается над тем, как же возникло это разделение. Согласно историческим сведениям, первым над теорией четырех стихий стал работать древнегреческий философ и врач Эмпедокл. Согласно его теории, все элементы материальны, каждый из них обладает свойствами филии, то есть любви, и фобии, то есть вражды. Наличие этих противопоставлений, которыми наделены все тела, приводит материю в состояние движения. В дальнейшем теорию Эмпедокла о четырех стихиях разбирали Платон и Аристотель. Последний был убежден, что каждый из четырех элементов являет собой сочетание таких основных качеств, как тепло, холод, влажность и сухость. Например, земля - это соединение холода и сухости, а воздух - тепла и влажности. Аристотель ввел в оборот понятие пятого элемента, или квинтэссенции, под которой подразумевался эфир. В последующие века учение о четырех стихиях так или иначе применялось в оккультизме, алхимии, философии последователей разных религий. А вот в философии Древнего Китая пятым элементом считался металл.

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