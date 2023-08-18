Этот тест за несколько вопросов раскроет тайну вашего имени

Имя - это то, что сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Современные родители по в основном уделяют внимание красоте и благозвучности имени, в то время как на Руси существовали совершенно иные критерии. Люди были убеждены, что имя, полученное при рождении, оказывает воздействие на дальнейшую судьбу. Долгое время малышам давали сразу два имени - личное, которые родители выбирали в соответствии с языческими традициями, и крестильное, в соответствии со святцами. Исследователи говорят, что на протяжении веков у славян сохранялась традиция давать наследникам своеобразные имена-прозвища - например, в честь времени года или месяца, в который появились на свет (Зарев - старинное название августа), погоды, которая стояла на дворе (Мороз) или дня недели (Суббота). Кроме того, широко распространены были имена, которые отражали какую-либо черту характера нового члена семьи - желаемую (Смеяна, Забава) или которую малыш проявлял в первые годы жизни (Бессон, Шумило). Кстати, подобные имена впоследствии послужили основой для фамилий вроде Бессоновы, Шумиловы и т.д.

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