Этот тест за 8 вопросов раскроет, чего вы на самом деле хотите от отношений

На просторах интернета можно найти множество тестов, суть которых заключается в интерпретации чернильных пятен. У всех этих опросников один и тот же первоисточник - тест Роршаха, разработанный еще в 1911 году. Его автором стал психолог Герман Роршах, который считал, что ассоциации, возникающие у человеке при рассматривании размытых пятен, могут многое поведать об особенностях личности и ментальных нарушениях. Проводился тест очень просто. Респонденту предлагалось рассмотреть десять листков бумаги с различными чернильными пятнами, как правило, симметричными. Эти бесформенные, расплывчатые фигуры вызывают у человека те или иные ассоциации, выраженные в форме идеи, образа, словесного описания. В дальнейшем психолог анализирует полученные ответы и на этом основании дает оценку психическому состоянию респондента. Изначально для тестов использовали картинки с черными и серыми кляксами, но в дальнейшем цветовая гамма теста Роршаха расширилась, в нее добавились пастельные и красные оттенки.

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