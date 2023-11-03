Этот тест за 15 вопросов определит ваш жизненный путь: точно свернули туда?

Как найти свой путь в жизни? Этим вопросом задаются сотни тысяч людей со всего света. Неважно, сколько им лет, каков их пол или социальный статус — совершенно в любом возрасте человеку свойственно сомневаться в том, верную ли он выбрал дорогу. Психологи говорят о том, что у каждого человека есть выбор, как провести свою жизнь, но не всегда мы этим пользуемся. Иногда люди делают не то, что хотели бы, а то, чего ждут от них окружающие. В результате они оставляют в стороне свои желания и потребности, забывают о них, но рано или поздно нереализованные планы напомнят о себе. И тут перед каждым снова встает выбор — двигаться проторенной дорожкой или изменить свою жизнь, вспомнить о своих мечтах и воплотить их в реальность. Эксперты говорят, что каждый человек с самого детства слышит в свой адрес множество фраз, где звучат слова «надо», «должен», «необходимо»: «Ты должен построить успешную карьеру», «Тебе необходимо выйти замуж и родить детей до тридцати», «Тебе надо обзавестись своим домом»... Однако важно помнить, что помимо всех этих «нужно» и «должен» есть еще слово «хочу» — не стоит забывать о нем.

Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, находитесь ли вы на правильном пути или свернули не туда.