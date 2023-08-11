Этот тест за 10 вопросов с точностью определит ваш психотип

“Встречают по одежке, а провожают по уму”, - гласит народная мудрость. Прежде чем новый знакомый оценит интеллект, кругозор, чувство юмора и другие качества, он составит определенное впечатление по внешнему виду. Эксперты говорят - для того, чтобы выигрышно смотреться, совсем не обязательно покупать брендовые вещи. Достаточно найти свою стиль, нишу, в которой вам будет комфортно. При выборе одежды современные стилисты предлагают не прятать особенности своей фигуры, а грамотно обыгрывать их. Например, худеньким девушкам эксперты советуют присмотреться к объемной одежде. Широкие рукава блузки, летящий силуэт платья, пышная юбка представят фигуру в выгодном свете и подчеркнут природное изящество. Дамам с формами стилисты советуют не стесняться их подчеркивать. Разумеется, облачаться с головы до ног в облегающие вещи не стоит, однако один из элементов наряда - например, топ или юбка - вполне могут сделать акцент на соблазнительных формах. Именно уникальные особенности и способствуют созданию своего стиля. Многие звезды сделали свои недостатки фишкой - например, Барбру Стрейзанд сложно представить без выдающегося носа, а Ванессу Паради - без щербинки между зубами. Пройдите наш новый тест, чтобы узнать свой психотип и стиль одежды, который вам безусловно подойдет.

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